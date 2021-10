SuperGT: Bertrand Baguette 8e des 300km d’Autopolis

Bertrand Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi (Honda) ont terminé 8e ce dimanche des 300km d’Autopolis, au Japon, sixième manche du championnat SuperGT.

Arrivés en deuxième position au championnat, ils devaient toujours composer avec le handicap de poids et le restricteur d’arrivée d’essence. Pas de quoi les empêcher de réaliser le 7e temps en qualifications. Chargé du premier relais, Bertrand Baguette est parvenu à remonter en 5e place avant de céder le volant à Koudai Tsukakoshi. Plus en difficulté, le Japonais a un temps pointé au 11e rang, avant de remonter et de terminer 8e.

La course a été remportée par la Honda des Japonais Nirei Fukuzimi et Tomoki Nojiri.

Au championnat, Baguette et Tsukakoshi restent 3e avec 44 points et 16 unités de retard sur le leader, le Japonais Naoki Yamamoto qui compte 60 points après avoir terminé 6e ce dimanche. Absent de la première course de la saison, son équipier Tadasuke Makino est 2e mais avec 52 points.

L’avant-dernière course de la saison aura lieu à Motegi, du 6 au 7 novembre.