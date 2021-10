Excel Mouscron: Bocat a livré l’un de ses meilleurs matchs sous la vareuse hurlue

Percutant sur le côté, bien en place défensivement, l’ancien Lillois monte en puissance au fil des rencontres.

Dès son premier match amical avec Mouscron, face à son ancienne équipe du LOSC, on s’était dit qu’Éric Bocat avait quelque chose de plus. Le Français possède effectivement toutes les qualités du latéral dit «moderne»: vitesse, capacités de dribble, percussion… Tout l’attirail pour amener le surnombre, et donc le danger, dans le camp adverse.

S’il a livré de bonnes prestations depuis un an, le back gauche a peiné à confirmer la première impression qu’il avait laissée. Notamment à cause d’un placement défensif parfois limite qui entraîne de l’espace dans son dos. Mais vendredi, face au RWDM, le jeune joueur (22 ans) a livré une prestation très intéressante en amenant ce qu’il manque à Mouscron depuis le début de saison: de la vitesse et de la percussion. Son meilleur match sous la vareuse hurlue? «L’un de mes meilleurs en tout cas. Même si je me sentais déjà très bien physiquement contre Westerlo et au Lierse. J’essaie de prendre mes responsabilités (NDLR: comme sur le premier but où il effectue un gros travail avant de donner le pré-assist). Mais si je suis bon sur le terrain, ce n’est que grâce au collectif. C’est lui qui permet aux individualités de briller. Si je suis moins bien demain mais que l’équipe est en place, c’est un autre qui se mettra en avant».

«Montre un meilleur visage à notre public»

Durant une mi-temps, l’Excel a montré un visage intéressant. L’ouverture du score a bien aidé. «On avait à cœur de montrer un beau visage face à notre public. Car ce n’est pas facile pour lui depuis le début de saison. Grâce au système à trois défenseurs, on a su mettre la pression d’entrée. Cela nous a permis d’ouvrir rapidement le score. Malheureusement, on a loupé le 2e but. Mais on n’en veut pas à Lucas Ribeiro pour son occasion ratée. Cela arrive dans le football ».

Le deuxième acte e a été bien plus compliqué pour les Rouges et Blancs qui ont été plus acculés. Un problème physique? Mental? Ou la pression adverse trop importante? «Cela doit être un mélange des trois. On n’a pas d’explications précises. Je regrette juste qu’on ait tant reculé. Trop à mon goût. Cela arrive… Mais je tiens quand même à féliciter l’équipe car on a su tenir le résultat jusqu’au bout. C’est un match qu’on aurait pu gagner comme perdre. Je préfère donc voir le verre à moitié plein».

Il reste à espérer pour les Hurlus que le verre sera complet vendredi à Virton!