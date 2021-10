«The Voice All Stars»: la victoire pour Anne Sila, regardez ses prestations en finale (vidéos)

La finale de cette saison regroupant d’anciens candidats du télécrochet de TF1 a livré son verdict.

Ils étaient six «talents» à s’affronter pour cette finale de l’édition spéciale 10 anniversaire de «The Voice»: Terence James de l’équipe de Mika, Anne Sila MB14 et Manon de l’équipe de Florent Pagny, Amalya de l’équipe de Jenifer et Louis Delort de l’équipe de Patrick Fiori. Dans les fauteuils rouges, seule Zazie n’avait pas de candidat pour cette ultime émission, pas totalement diffusée en direct.

Cette saison plutôt réussie a livré son verdict peu avant minuit: le grand gagnant est une gagnante puisqu’il s’agit d’Anne Sila, qui a recueilli 37,5% des votes des téléspectateurs contre 20,8% pour Louis Delort, 20,6% pour MB14, 8,3% pour Terence James, 7,8% pour Amalya, 5% pour Manon.

Déjà finaliste lors de la saison 4, elle avait pu sortir en 2016 un premier album, Amazing Problem, qu’elle qualifiait elle-même de « contrasté ».

Ce samedi soir, celle qui est aussi violoncelliste a chanté «Quand on a que l’amour» de Jacques Brel en duo avec Nolwenn Leroy et «Creep» de Radiohead. Touchante, elle a aussi confié son émotion de voir Florent Pagny croire plus encore qu’elle en son talent. Cette victoire devrait définitivement donner de la confiance à cette touchante personnalité de 31 ans.