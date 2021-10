D3 ACFF: La Renaissance Mons gaspille, Rochefort remporte le match au sommet

Yannick Pauletti et Rochefort remportent le matcha au sommet à Sprimont. Heymans

Opposé à Pont-à-Celles Buzet, la Renaissance Mons a manqué l'opportunité de prendre provisoirement la tête du championnat en D3A Amateurs en s'imposant non sans mal. En D3B ACFF, l'Union Rochefortoise s'est imposée dans le match au sommet sur le terrain de Sprimont.

Voici les résultats de ce samedi soir en D3 ACFF.

D3A ACFF :

Renaissance Mons 2 - Pont-à-Celles Buzet 2

Buts: Drouven (1-0, 20e), Tamoh (1-1, 32e), Kamianiaris (2-1, 81e), Hélas (87, 2-2)

Sur papier dispropotionné, ce match ne l'aura pas été sur le terrain tant PAC Buzet aura rendu la tâche difficile aux locaux, qui en cas de succès pouvaient prendre la tête du championnat. Menant 2-1 à dix minutes du terme, la Renaissance Mons pensait tenir la victoire mais c'était sans compter sur Hélas, qui égalisait et offrait un point à son équipe dans les dernières minutes.

Aische 2 - Gosselies 1

Buts: Lisman (1-0, 23e et 2-1, 86e), Swen (1-1, 57e)

En embuscade à deux points des leaders, Aische a confirmé son statut face à Gosselies, qui lutte pour son maintien. Les Aischois ont cependant du attendre les derniers instants pour s'imposer et suivre la cadence des équipes du haut de tableau.

Tamines 0 - St-Symphorien 4

Buts: Kwembeke (0-1, 45e), Ulens (0-2, 53e; 0-3, 75e et 0-4, 87e)

Match sans pour les Taminois qui se sont inclinés lourdement à la maison. Saint-Symphorien a construit son succès en seconde période grâce en partie à un triplé de Ulens.

Tournai 1 - Manage 0

Buts: Van Wynsberghe (1-0, 34e)

Malgré une domination sans partage de Manage en seconde période, Tournai a su faire le gros dos pour remporter un succès important grâce à une réalisation de Van Wysnberghe en première période.

D3B ACFF:

Marloie 4 - Gouvy 3

Buts: Dessart (1-0, 3e), Georis (1-1, 18e), De Sousa (1-2 sur pen, 44e), Talmas (2-2, 44e), Joseph (2-3, 64e), Mayanga (3-3, 68e), Collard (4-3, 92e)

A priori déséquilibré sur papier, ce match entre Marloie et Gouvy nous aura offert son lot de buts et de rebondissements en se redant coup pour coup. Au final, ce sont les locau qui ont émergé dans le temps additionnel grâce à un but de Collard.

Sprimont 1 - Union Rochefortoise 3

Buts: Remy (0-1, 2e), Burton (1-1, 73e), Lambert (1-2, 91e), Walbrecq (1-3, 92e)

Sprimont, deuxième, affrontait l'Union Rochefortoise, troisième, dans le match au sommet de cette journée. Menant rapidement 0-1, les visiteurs se font rejoindre au score à 20 minutes du terme d'un match serré. Alors qu'on se dirigeait vers un nul, l'Union inscriva coup sur coup deux buts dans le temps additionnel pour repartir avec les trois points et revenir provisoirement à hauteur du leader, Dison.

Onhaye 4 - Richelle 0

Buts: Delplank (1-0, 29e et 3-0, 38e), Poncelet (2-0, 32e), Lorenzon (4-0, 52e)

Succès convaincant d'Onhaye qui affrontait pourtant une équipe qui comptait le même nombre de points qu'elle au général. La différence s'est faite en première période lorsque les locaux ont inscrit trois buts en l'espace de 10 minutes pour au final s'imposer 4-0.