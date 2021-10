Voiture à essence ou électrique, notre dossier sur le vin wallon, le nouvel Astérix, la gastronomie de demain… 10 articles pour les 55 ans et plus

La question turbine dans la tête de nombre d’automobilistes: auto à essence ou électrique? Elle risque de ne plus avoir lieu d’être, avec les décisions de constructeurs. L’avenir du vin wallon, lui, en revanche, ne pose pas d’incertitudes, comme on le savoure dans notre dossier. Le nouvel album d’Astérix vient de sortir. Si la gastronomie de demain se projette à Gembloux, le safran de Chimay promet comme nouvel or rouge. Retrouvez aussi feue l’extraordinaire Arlette Vincent, les témoignages sur Georges Brassens, ainsi que notre dossier sur le film-culte Le Vélo de Ghislain Lambert.

1. À essence ou électrique, votre prochaine auto? S’il y aura encore le choix…

Les voitures totalement électriques représentent une part de 9,8% et les plug-in hybrides 9,1%. -

Allons-nous tous, bientôt, rouler en voiture électrique? En 2030, si vous aimez conduire une Volvo, vous n’aurez plus d’autre choix. D’autres constructeurs, tels Volkswagen, sont moins radicaux dans les échéances, mais arrêteront le développement des moteurs thermiques dès… 2025!

À LIRE:

2. Notre dossier sur la bonne santé du vin wallon

Le vin wallon, qu’est-ce que c’est bon! -

Le vin wallon est bon et la Wallonie compte de plus en plus de vignerons. Partons à la découverte des vignobles de chez nous pour comprendre les enjeux, le métier et le travail au quotidien des vignerons, et partager avec eux leur passion.

À lire:

3. Astérix est de retour, dans un 39e album

Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferri (photo) veulent éviter de se prendre trop au sérieux. AFP

Astérix, personnage emblématique de la bande dessinée française, est de retour pour son 39e album, Astérix et le Griffon, où tout ne se passe pas comme prévu pour le plus célèbre des Gaulois.

4. Le bien-être via votre smartphone: 8 applis qui vous feront du bien

Équipé des applications adéquates, le smartphone peut faire office de guide de méditation ou d’outil de relaxation. Syda Productions – stock.adobe.com

Découvrez 8 applis à installer sur votre iPhone ou votre téléphone Android si vous êtes en quête de relaxation, de méditation, de bien-être.

5. Le labo pour la gastronomie de demain

Le ministre Borsus est parti à la rencontre de ceux qui mettent les nouvelles technologies au service du «mieux manger». ÉdA – Vincent Desguin

Brique par brique, le futur quartier de l’innovation culinaire et alimentaire sort de terre à Gembloux Agro-Bio Tech. Dans quelques mois, le Smart Gastronomy Lab prendra ses nouveaux quartiers.

À LIRE:

6. L’or rouge, le safran de Chimay, arrive!

L’or rouge de Chimay, le safran de Valérie et François, sera disponible à la vente dès le 1er décembre. ÉdA

Il y a encore trois mois, le projet singulier de Valérie et François Lenain, refoulé par les banques, était encore incertain.

Le coup de pouce pour se lancer est venu de la générosité citoyenne, via un financement participatif.

Le rêve est devenu réalité. Depuis quelques semaines, les néosafraniers de Momignies récoltent leurs premières fleurs.

7. Georges Brassens en archives vidéos et témoignages

Claude Lentz, à droite, et Pierre Onténiente, ami de Brassens, admirent les chats installés par Claude sur la maison du chanteur à Paris. ÉdA

Georges Brassens aurait eu 100 ans ce vendredi: retrouvez des archives vidéos de ses passages chez nous et des témoignages de fans.

À LIRE:

8. Interview: Virginie Hocq et la vieillesse dans son nouveau spectacle

L’humoriste a voulu jouer son nouveau spectacle dans un vrai décor de théâtre. Fabienne Rappeneau

Virginie Hocq ne vieillira pas. L’humoriste belge le clame haut et fort dans son nouveau spectacle, Virginie Hocq ou presque. Pour l’occasion, elle convie le public dans l’appartement de son père, une caverne aux souvenirs.

9. Arlette Vincent, figure marquante du «Jardin extraordinaire»

Arlette Vincent a présenté l’émission «Le Jardin extraordinaire» jusqu’en 1991. Belga

Arlette Vincent, ancien visage du Jardin extraordinaire (sur la RTBF), est décédée cette semaine.

10. «Le Vélo de Ghislain Lambert», film-culte des cyclos

Benoît Poelvoorde dans «Le Vélo de Ghislain Lambert». -

Il y a 20 ans, sortait Le Vélo de Ghislain Lambert, une comédie franco-belge mettant en scène un cycliste wallon, joué par Benoît Poelvoorde, qui rêve de victoires mais restera à jamais un second couteau… Retrouvez aussi l’interview en vidéo de Freddy Havelange, qui a joué son propre rôle de speaker de courses cyclistes.

