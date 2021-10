European Open: Loïs Petit termine à la 5e place à Malaga

Loïs Petit (-48kg) a pris la cinquième place de l’European Open judo de Malaga après avoir perdu le combat pour le bronze sur waza-ari contre la judokate locale Mireia Lapuerta Comas. Les autres Belges ont été éliminés très tôt dans la compétition.

Loïs Petit a remporté ses deux premiers combats sur ippon. Sa victoire en quarts de finale contre l’Israélienne Tamar Malca a été très impressionnante. Après 2:39, la Tournaisienne a attaqué pour réaliser une prise à son adversaire qui s’est rapidement transformée en clé de bras, forçant Malca à abandonner.

En demi-finale, elle a été surprise après une trentaine de secondes par l’Allemande Nathalie Kolein. Cette dernière lui plaçait une prise dont elle n’a pu se défaire, avant d’être éliminée sur ippon. Lors de son combat pour la médaille de bronze, elle partait avec le désavantage d’être plus petite que son adversaire espagnole. À cause de cela, elle n’a jamais pu placer efficacement son ushi mata, contrairement à l’Espagnole qui attaquait plus facilement. Une minute avant la fin, Lapuerta Comas sonnait le glas des espoirs de Petit grâce à un balayage des jambes lui permettant de marquer un waza-ari gagnant.

Chez les -57 kg, Eveline Delbaen a été éliminée au deuxième tour sur waza-ari par la Dominicaine Ana Rosa. Selina Delen (-63 kg), Fiona Vanbiesbroeck (-52 kg) et Jeroen Casse (-73 kg) ne sont pas aller plus loin que le premier combat.

Dimanche, Maxine Heyns (-70 kg) et Sophie Berger (-78 kg) entreront en action.