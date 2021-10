2e but en 5 jours pour Benteke avec Crystal Palace (vidéo)

Christian Benteke a été décisif pour la deuxième fois consécutive en championnat

Après avoir marqué contre Arsenal la semaine dernière, le Diable rouge a récidivé contre Newcastle dans le cadre de la neuvième journée de Premier League. Il avait ouvert la marque à la 56e minute, avant que Callum Wilson n’égalise moins de dix minutes plus tard (65e).

Lors de ce partage, l’ancien attaquant du Standard et Genk pensait même offrir les trois points à sa formation en marquant à trois minutes du terme, mais le VAR annulait le but pour une faute commise. Il s’agit du deuxième but de la saison pour l’attaquant qui a fêté de la meilleure des manières sa deuxième titularisation consécutive en championnat.

Dans le même temps, les Wolves de Leander Dedoncker, à nouveau titulaire, ont réalisé le même score de 1-1 sur la pelouse de Leeds United.

Un peu plus tôt dans la journée, Chelsea, sans Romelu Lukaku, blessé, a étrillé Norwich sur le score de 7-0.

Au classement, les Blues occupent la première place avec 22 points, soit quatre de plus que Liverpool qui doit encore jouer. Avec ce partage à Leeds, Wolverhampton engrange son 15e point et se trouve à la 5e place. De son côté, Crystal Palace pointe au 15e rang avec neuf unités.