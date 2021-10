Exercice catastrophe à Brussels Airport avec quelque 300 personnes (photos)

Comme elle le fait tous les deux ans, Brussels Airport Company organisait ce samedi un exercice catastrophe en collaboration avec tous les services d’urgence externes..

Étaient notamment présents: des pompiers, les services d’urgence médicale, la police fédérale, la Défense, les autorités locales concernées, ainsi que la Province du Brabant flamand et son département de planification d’urgence. Quelque 300 personnes ont participé à cet événement «qui aura duré plus de 6 heures, s’est très bien déroulé et n’a pas impacté les activités opérationnelles de l’aéroport», précise Brussels Airport.

L’exercice a simulé le crash d’un avion de la compagnie KetAir en raison d’un dysfonctionnement du train d’atterrissage. Cet accident a provoqué des décès et des blessures parmi les passagers et membres d’équipage. Le plan d’urgence provincial a été déclenché.

Le fonctionnement effectif des procédures internes et externes ainsi que l’entrée en vigueur du nouveau plan spécial d’urgence et d’intervention (BNIP) ont été testés.

L’opération s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence et d’intervention provincial et répond aux exigences de sécurité de l’European Union Aviation Safety Agency (EASA), auxquelles tout aéroport européen international doit satisfaire. Il devrait aboutir au renouvellement de la certification de l’aéroport.