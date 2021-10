Malgré les dégâts dus à la tempête, le Bosuil est prêt pour le topper contre Bruges

L'Antwerp a annoncé ce samedi via son site internet que son stade du Bossuil, malgré les dégâts subis à cause de la tempête Aurore, sera opérationnel pour accueillir le Club de Bruges lors du match au sommet de la douzième journée dimanche à 13h30.

La tempête Aurore a causé de sérieux dégâts au stade du Great Old dans la nuit de mercredi à jeudi. Une partie du toit de la tribune 1 s'est détachée à cause des vents violents et s'est retrouvée sur le terrain. Depuis, les réparations nécessaires ont été effectuées et après contrôle ce samedi, le club a reçu le feu vert pour jouer dimanche sans problème.

Au classement de la Jupiler Pro League, l'Antwerp est momentanément classée quatrième avec 20 points, à deux points du Club de Bruges qui occupe la deuxième position.