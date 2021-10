Cercle Bruges - Standard en direct: deux buts en 16 minutes (1-1)

Le Standard va-t-il enfin renouer avec la victoire? Pour la deuxième de Luka Elsner comme T1, les Rouches se déplacent chez l’avant-dernier, un adversaire qui leur réussit bien.

Le Standard reste sur 14 matches sans défaite face au Cercle Bruges, actuel 17e du championnat. Mais aussi sur quatre matches sans victoire cette saison. L’arrivée de Luka Elsner à la place de Mbaye Leye comme entraîneur a redonné un semblant de fond de jeu et d’envie la semaine passée face à OHL mais les trois points ont fini par s’envoler dans les arrêts de jeu.

Pas de quoi chambouler les plans du Slovène qui maintient son onze de base, à l’exception de Selim Amallah, out pour plusieurs semaines et remplacé au stade Jan Breydel par le Tunisien venu de la Juventus Hamza Rafia.

Mehdi Carcela, qui a fait sa première apparition samedi passé, reste quant à lui sur le banc, où on retrouve aussi Damjan Pavlovic mais pas Collins Fai, pourtant de retour de suspension. Pour rappel, Kostas Laifis et Gojko Cimirot sont à l’infirmerie et Merveille Bokadi n’est pas encore prêt à reprendre la compétition.

Le onze du Standard: Bodart; Siquet, Sissako, Dussenne, Nkounkou; Raskin, Bastien; Dragus, Rafia, Tapsoba, Klauss.

