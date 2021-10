Une voiture tombe en panne d’essence, reste sur la route et provoque un accident

Le conducteur semble ne pas avoir eu le temps de se ranger sur le côté de la route et a été percuté par une camionnette.

Ce samedi matin, vers 11h, un accident s’est produit sur l’E42 à Gouy-lez-Piéton, dans le sens Namur-Mons, à hauteur de la sortie Courcelles/Gouy-lez-Piéton.

Selon les premières constatations sur place et effectuées par notre photographe Fabian Van Hove, un automobiliste tombé en panne d’essence serait à l’origine de l’accident. En roulant, ce dernier n’aurait pas eu le temps de se ranger sur la bande d’arrêt d’urgence alors qu’il n’avait plus d’essence… Le véhicule est donc resté sur la bande de gauche pour s’immobiliser. Une camionnette arrivant sur place a été surprise et a percuté l’arrière de la voiture.

Une ambulance et un SMUR sont intervenus sur place, de même que les pompiers de Jumet pour le balisage des lieux. Fort heureusement, il n’y avait pas de passager arrière dans le véhicule. Seul le conducteur, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours.

Plusieurs équipes du WPR de Marcinelle ont été requises sur l’E42 pour réduire la circulation sur la bande de gauche. L’accident a provoqué environ 8 kilomètres de bouchons.