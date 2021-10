Morientes : "Le Real n’attendra pas plus longtemps pour Hazard"

Remis sur pied, Hazard devrait enfin disputer son tout premier Clasico avec l’opportunité «d’envoyer un signal», selon Fernando Morientes.

Carlo Ancelotti semble confiant : «Eden sera de retour dimanche.» Enfin! Près de trente mois après sa signature au Real Madrid, le numéro 7 disputera son tout premier Clasico. Blessé à la cheville lors des deux chocs de 2019-2020, il avait aussi dû déclarer forfait la saison dernière à cause de ses problèmes musculaires.

Même s’il ne sera très probablement pas titulaire, le Diable rouge tentera d’envoyer un message. «Si Eden peut recevoir quelques minutes et sortir quelque chose de différent dont il a le secret, cela serait un excellent signal», nous assure l’ancien buteur madrilène Fernando Morientes, devenu ambassadeur de la Liga, avec qui nous avons discuté via Zoom.

Entre 1997 et 2005, Morientes a vécu pas moins de douze affrontements contre le Barça sous la vareuse du Real. Avec seulement deux succès et deux buts à la clef. L’ex-international espagnol a donc vécu beaucoup de déception et de coups de pression de la part des fans et de la direction. À l’instar de ce que vit Eden Hazard chaque jour depuis son arrivée au club.

«C’est très difficile pour Hazard», observe celui qui a soulevé trois Ligues des champions avec les Merengues. «On n’a pas eu l’opportunité de le voir évoluer à son meilleur niveau. C’est vrai qu’il a souffert de nombreuses blessures et c’est la pire chose qui puisse arriver pour un joueur de son talent. Ne pas être capable de répéter son niveau de jeu de Chelsea avec Madrid doit être très frustrant.»

Une frustration qui se vit aussi dans la hiérarchie du club qui a déboursé 100 millions d’euros pour arracher le Belge à Chelsea en 2019. «Hazard a coûté beaucoup d‘argent donc tout le monde en attend beaucoup de lui. Et les grands clubs comme le Real Madrid ont besoin de résultats de manière instantanée, match après match.»

Fernando Morientes assure toutefois que le Brainois a déjà reçu un traitement de faveur. «Le Real a été très patient avec lui jusqu’à présent. Mais il y aura aussi un moment où le club devra prendre une décision parce qu’ils attendent déjà depuis deux ans. Par ailleurs, des jeunes joueurs sont en train de faire leur trou. Il y a Vinicius Jr. mais aussi Rodrygo qui occupent le même poste que lui.»

La concurrence augmente à la même vitesse que la pression de devoir retrouver son niveau. «Cette saison sera cruciale pour lui», pense le meilleur attaquant UEFA de la saison 2003-2004. «Pour le moment, il n’est toujours pas le Hazard qu’on a connu par le passé. Mais on sent aussi qu’il sait qu’il a la pression car on voit qu’il a envie de bien faire même s’il n’y parvient pas encore.»

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le capitaine des Diables rouges est désormais dos au mur. «S’il ne parvient pas à démontrer ce dont il est capable cette année, le Real devra trancher pour son avenir parce que je crois que la direction n’acceptera pas d’attendre plus longtemps», pense Fernando Morientes qui soutient le joueur formé au LOSC, en tant que fan. «Tout le monde attend enfin le meilleur Hazard maintenant. Je suis convaincu qu’il aura l’opportunité de se montrer à son vrai jour cette saison car il est encore capable de sortir des grands matchs. Je l’espère vraiment en tant que fan.»