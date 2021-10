Le Meilleur Pâtissier: Julien Doré met un coup de pression à une candidate et Twitter s’emballe

Le débrief de Mich

Chaque semaine, Alexandre, surnommé Mich, nous fait son débriefing personnel de l'épisode diffusé.

Lavenir.net: Cette troisième émission sur le thème de la musique semble t’avoir particulièrement transporté…

Alexandre: C’est vrai que j’adore la musique. Chanter, danser, c’est vraiment quelque chose que j’adore. J’ai surtout une passion pour la variété française, alors cette émission c’était du pain béni pour moi.

Par contre, ça ne s’est pas spécialement remarqué dans tes préparations. Quel est ton bilan personnel de cette troisième émission?

C’est vrai que je suis un peu moins apparu dans cet épisode. Mon premier gâteau a été jugé hors thème par Mercotte à cause d’un biscuit trop sec, ce qui éloignait un peu trop ma préparation des codes de l’opéra. Par contre, je suis très fier d’avoir à nouveau atteint le top 3 de l’épreuve technique qui est définitivement mon type d’épreuve préféré.

Il paraît que Julien Doré a bien animé la tente pendant les épreuves. Connaissais-tu cet aspect du chanteur?

J’ai déjà entendu dire qu’il avait beaucoup d’humour et de second degré, mais le voir de ses propres yeux c’est encore mieux. Je ne m’attendais pas du tout à la venue de Louane et de Julien Doré, c’était vraiment une super surprise! Tout comme la présence de Pierre Hermé qui est évidemment un pâtissier que j’admire.

Guillaume est le malheureux éliminé de cette troisième semaine. Est-ce que ce candidat aurait pu aller plus loin selon toi?

Oui, à tous les coups. Guillaume était doué et il a pu démontrer de très belles choses en tout début de concours. Il n’a vraiment pas eu de chance pour ses dernières épreuves. On a essayé de l’encourager du mieux qu’on pouvait, mais ce n’était malheureusement pas suffisant. Je lui souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, c’est une très chouette personne que j’ai été heureux de rencontrer!