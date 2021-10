Farid répond à votre question météo: pourrez-vous tondre une dernière fois ce samedi? (vidéo)

La question du jour à Farid est celle d’Arnaud, de Waremme. «Salut Farid, est-ce que je pourrai tondre ma pelouse pour la dernière fois ce week-end?» Farid lui donne ses conseils mais aussi la tendance pour les prochains jours.

Concernant la date de la dernière tonte du gazon, il n’y a de moment particulier ni théorique. Certains parlent de fin octobre, début novembre mais en réalité il faut tondre tant que la pelouse pousse. J’attends une petite gelée blanche ce dimanche matin y compris en région liégeoise mais pour les jours suivants, un flux de sud-ouest pourrait s’installer limitant le risque de températures sous 0°C du moins en plaine. Pour moi, le dernier passage de la tondeuse ne devrait pas se faire avant mi-novembre après quoi le risque d’un froid plus prononcé pourrait se profiler. Attention, l’herbe doit être coupée ni trop haute, ni trop basse à environ 5 cm de hauteur. Ceci empêche l’éventuelle neige de faire plier les brindilles d’herbe, ce qui pourrait être néfaste pour le sol. Aussi, bien dégagé vieilles feuilles afin que le sol puisse respirer.

De belles périodes ensoleillées prévues

La journée devrait commencer par quelques bancs de nuages bas surtout sur les provinces de Namur Liège et Luxembourg. Ailleurs, des éclaircies et nuages bas plus localisés mais de manière générale de belles périodes de soleil qui s’étendront aussi sur le sud au cours de la matinée.

L’après-midi, des passages nuageux, de belles éclaircies et bonne nouvelle le vent faiblira ne dépassant plus 25 km/h en rafales de secteur sud. Côté mercure, pas de changements avec 8°C à 12°, c’est de saison. Attention, il fera froid la nuit suivante puisque le ciel se dégagera.

Merci à Sabine de Fleurus pour sa confiance! Le temps est resté sec, ensoleillé le matin et comme prévu un peu plus venteux et nuageux l’après-midi sous 11-12°C de maxima.