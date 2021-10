Avec Scholz au pouvoir, Merkel «dormira tranquille»

Angela Merkel a assuré vendredi être sereine à l’idée de passer le relais au social-démocrate (SPD) Olaf Scholz et pouvoir «dormir tranquille» avec l’arrivée probable à la chancellerie de ce centriste, vainqueur des législatives de septembre.

«Il y aura des différences politiques, ça va de soi», a expliqué la chancelière dans une interview au journal Süddeutsche Zeitung. «Mais je peux dormir tranquille», a-t-elle assuré.

Angela Merkel devrait quitter ses fonctions avant la fin de l’année, après 16 ans au pouvoir, si les pourparlers aboutissent pour former une coalition entre SPD, Verts et libéraux du FDP.

Les trois partis veulent finaliser leurs discussions d’ici fin novembre et installer Olaf Scholz aux commandes début décembre.

En passant le relais à son actuel ministre des Finances, la dirigeante conservatrice n’attend pas de changement radical dans la politique budgétaire allemande, marquée par la rigueur et l’aversion pour la dette.

«Je n’ai jamais eu l’impression que M. Scholz dépense facilement», a-t-elle déclaré.

Son successeur prendra la tête d’un pays où «le climat politique est devenu plus rude», selon Mme Merkel.

«Quand je suis devenue chancelière, les smartphones n’existaient pas. Facebook avait un an, Twitter a été inventé seulement un an plus tard. Nous vivons dans un monde médiatique complètement transformé, et ça y contribue», explique-t-elle au «SZ».

Réputée pour son aptitude au dialogue et son sens du compromis, la dirigeante a dit craindre de voir «de plus en plus de problèmes pour parvenir à l’élaboration de compromis, indispensables en démocratie».

Celle qui est devenue en 2005 la première chancelière du pays estime qu’en Allemagne, «nous n’avons pas encore réussi à passionner assez de femmes pour la politique», appelant à «continuer le travail pour que les femmes aient davantage confiance en elles».

«Je ne peux qu’encourager les femmes à s’engager», a-t-elle ajouté. «Seulement des hommes, cela ne correspond plus à notre époque.»