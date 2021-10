Pro League: la fédération des supporters belges condamne la violence dans et autour des stades

Belgian Supporters, l’association qui regroupe les fédérations de supporters, condamne toutes les violences qui ont eu lieu dans et autour des stades belges de football ces dernières semaines.

«Le nombre croissant d’incidents relatifs au football choque tous les fans de ce sport», a déclaré le président Eddy Janssis vendredi après une consultation avec la Pro League, l’Union belge de football (RBFA) et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Outre cette violence, les dangers de l’utilisation de feux d’artifice et autres engins pyrotechniques a également été évoquée. «Malheureusement, de ces comportements honteux, on en fait une généralité pour tous les supporters», a rajouté Janssis. «Par le passé, nous avons souvent vécu à quel point l’image de l’ensemble des supporters pouvait souffrir des dérives intolérables commises par une minorité d’entre eux.»

Depuis sa création, Belgian Supporters travaille en permanence à la sensibilisation, aux aspects positifs de la vie des supporters, à l’ambiance et à la culture des supporters. ««Le football est une question d’esprit d’équipe et d’expérience de match. Les équipes jouent mieux lorsque leur douzième homme se tient en bloc derrière elles et les encourage», a souligné Eddy Janssis. «Mais l’atmosphère et la culture des supporters sont indéniablement des choses complètement différentes de la violence barbare, irréfléchie et répréhensible.»

«Nous condamnons fermement de tels comportements», a poursuivi Janssis. «Le comportement d’une toute petite minorité affecte directement les victimes concernées, mais menace également l’entièreté de la famille des supporters. Nous discutons avec nos associations de supporters pour savoir comment nous pouvons y faire face.»

En attendant, la Pro League et la Fédération belge de football élaboreront un plan d’action. Il y aura également une campagne médiatique pour appeler les supporters à laisser les matchs se dérouler dans les meilleures conditions au niveau de la sécurité.