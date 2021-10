Congé de Toussaint: quelques règles pour voyager sereinement

PLF, quarantaine, tests: voici le mode d’emploi si vous partez à l’étranger pendant ce congé de Toussaint.

Pour ne pas vous faire surprendre sur le chemin des vacances ou à votre retour en Belgique, quelques règles doivent guider vos démarches.

Dès lors, si vous partez pour un séjour de plus de 48 heures, vous devrez toujours remplir le fameux formulaire PLF. Attention, depuis le 1er octobre, le PLF est uniquement électronique et n’existe donc plus en version papier. Il peut par contre être rempli jusqu’à 180 jours à l’avance. «On peut tout remplir au préalable, y compris pour le retour», précise Anne-Sophie Snyers de l’UPAV.

Autre nouveauté: vous devrez renseigner vos données de vaccination, de rétablissement ou de test PCR dans le PLF via une capture d’écran du QR code, ou en fournissant le code du certificat. Depuis le 18 octobre, il est néanmoins possible de remplir le PFL depuis l’application CovidSafeBE, qui transmet automatiquement les données du certificat.

Tests et quarantaines

Avant de partir en vacances, vérifiez les conditions qu’impose le pays dans lequel vous vous rendez sur le site des affaires étrangères (https://diplomatie.belgium.be/fr).

Pour le retour, la situation varie selon votre destination de vacances et votre statut vaccinal. Le plus simple: si vous revenez d’une zone verte ou orange, vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Si vous revenez d’une zone rouge au sein de l’Union européenne ou de l’espace Schengen et que vous disposez d’un certificat de vaccination ou de rétablissement, vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

Sans certificat, vous devrez par contre vous faire tester le 1er ou le 2e jour après votre retour de voyage. En cas de test négatif, vous pourrez quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

Pour les retours de voyages hors UE, c’est plus compliqué. Même avec un certificat de vaccination, il faudra vous faire tester le 1er ou le 2e jour après votre retour en Belgique. Sans certificat de vaccination, vous devrez observer une quarantaine de 10 jours, qui peut être écourtée si le résultat du 2e test (au 7e jour) est négatif.