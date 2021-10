Une nouvelle antenne mobile de vaccination circulera en région liégeoise à partir de jeudi, indique vendredi dans un communiqué le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Les premiers arrêts auront lieu en Basse-Meuse et en Hesbaye.

La nouvelle antenne sera ouverte de 09h00 à 19h00 sans rendez-vous. Elle fera étape à Visé (les 28 et 29 octobre et 29 et 30 novembre), à Herstal (3 novembre et 1er décembre), à Oupeye (du 4 au 6 novembre et du 2 au 4 décembre), à Waremme (du 15 au 20 novembre) et à Hannut (du 25 au 27 novembre et du 16 au 18 décembre).

Les personnes qui se présentent pour une troisième dose devront être munie de leur invitation à la vaccination.

Un autre dispositif mobile de proximité sera également prochainement déployé dans le centre de Liège., ajoute le cabinet Morreale.

Selon ce dernier, 81% de la population wallonne adulte est complètement vaccinée.