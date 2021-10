ATP Anvers: Lloyd Harris maîtrise Marton Fucsovics en deux sets et se hisse dans le dernier carré

Lloyd Harris (ATP 32) est le premier qualifié pour le dernier carré de l’édition 2021 de l’European Open, tournoi de tennis ATP 250 joué sur dur doté de 508.600 euros.

Vendredi à la Lotto Arena d’Anvers, le Sud-Africain de 24 ans, soutenu par Xavier Malisse présent sur le bord du court, a battu le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 39) sur le score de 6-2, 7-5 après 1h24 de jeu.

Très performant sur sa mise en jeu dans le premier set, avec 84 pour cent des points remportés après sa première balle, Harris s’est aussi montré opportuniste sur les occasions concédées par le Hongrois de 29 ans. En effet, il a converti deux des quatre balles qu’il a obtenues afin de logiquement virer en tête (6-2).

Fucsovics, 1 titre ATP et 2 finales, dont une à Rotterdam en début de saison, a ensuite tenté de varier son jeu pour gêner le droitier de Cape Town. Dos au mur, le Hongrois a recollé à 5-5 en prenant, pour la première fois du match, le service de son adversaire. Le Sud-Africain de 24 ans a repris sa marche en avant. Il a breaké dans la foulée le Hongrois avant de plier la rencontre. Harris n’est plus qu’à un match d’atteindre sa 3e finale sur le circuit après Adélaïde (2020) et Dubaï (2021).

Harris, quart-de-finaliste du dernier US Open, affrontera samedi pour une place en finale le vainqueur du duel entre l’Italien de 20 ans Jannik Sinner (ATP 13/N.1) et le Français de 26 ans Arthur Rinderknech (ATP 65). Le Sud-Africain devra donc monter à deux reprises sur les courts anversois samedi. En effet, il est toujours engagé dans le tableau du double, en compagnie de Xavier Malisse. Le Belge, qui figure dans son encadrement, est sorti de sa retraite, huit ans après avoir rangé ses raquettes, pour disputer le double. Ils défieront les Néerlandais Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer, têtes de série N.3