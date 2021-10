L’ambassadeur allemand en visite à l’Athénée de l’Air Pur de Seraing

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, s’est rendu vendredi à l’Athénée royal de l’Air Pur de Seraing à l’occasion de la journée de la langue allemande, qui s’est tenue mercredi, en présence notamment de l’ambassadeur d’Allemagne Martin Kotthaus et de l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), Julien Nicaise.

Lors de cette visite, qui veut promouvoir la langue allemande dans l’enseignement francophone belge, des élèves de 6e primaire en immersion ont présenté un journal d’informations en allemand, dans lequel l’ambassadeur et le ministre-président ont eu un rôle à jouer.

Ces derniers se sont montrés impressionnés par la qualité du travail fourni par les élèves. «J’ai adoré cette présentation», s’est exclamé Martin Kotthaus à la fin de l’événement.

«L’objectif de cette semaine est de promouvoir l’apprentissage de la langue allemande à travers le pays. C’est une langue très importante pour l’économie (...) et la Belgique est un partenaire privilégié dans les échanges commerciaux», a-t-il poursuivi. «Nous sommes voisins directs, nous avons plus de 700 entreprises ici, en Belgique, et 90.000 employés.» De plus, «4,5% des touristes en Wallonie sont allemands», a-t-il rappelé.

Cela fait un peu plus d’une vingtaine d’années que l’école de l’Air Pur à Seraing propose un parcours d’immersion en allemand. Une centaine d’élèves participent cette année à ce programme en primaire, un nombre jugé encourageant. «Dans la filière non immersive, il y a par contre une perte du nombre d’élèves en allemand. On a d’ailleurs fermé l’option Allemand 1 cette année», a déploré le directeur de l’établissement, Frédéric Cools.

Une entrevue entre l’ambassadeur et Elio Di Rupo était prévue vendredi après-midi à Namur pour aborder le déclin de l’apprentissage de l’allemand dans les écoles belges.