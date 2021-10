Dortmund: Erling Haaland absent pour «plusieurs semaines»

L’attaquant vedette du Borussia Dortmund, Erling Haaland, va être absent pour «plusieurs semaines», a annoncé ce vendredi son entraîneur, un coup dur pour le club allemand très dépendant du buteur prodige norvégien.

«Il souffre d’une blessure à la hanche qui l’empêche de jouer», son retour prendra «un peu de temps», a déclaré Marco Rose, l’entraîneur du BVB, lors d’une conférence de presse.

Le joueur de 21 ans a joué l’entièreté de la rencontre mercredi avec Dortmund, lors de sa large défaite (4-0) contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions.

«Il est temps de me concentrer sur ma guérison. Je reviendrai plus fort!», a lancé Haaland sur Twitter en accompagnant son message d’une photo de lui remerciant le public.

L’absence de l’attaquant est une mauvaise nouvelle pour le club allemand, actuellement deuxième de Bundesliga à seulement un point du leader bavarois.

Casse-tête pour Marco Rose

Avec 9 buts cette saison, il partage la tête du classement des buteurs du championnat allemand avec son homologue du Bayern, Robert Lewandowski.

Son indisponibilité constitue un casse-tête pour son entraîneur qui manque de réelle alternative à ce poste: à lui seul, il représente près d’un tiers de tous les buts marqués par Dortmund en Bundesliga cette saison. Il reste également le meilleur passeur de son club avec 4 passes décisives à son compteur.

Le Norvégien a déjà manqué trois matches de compétition récemment en raison d’une contusion à la cuisse, mais il était revenu dans le onze de départ dès la mi-octobre.

Il bénéficie d’une clause libératoire dans son contrat à l’issue de la saison en cours et est déjà convoité par les plus grands clubs européens, en Angleterre et en Espagne notamment.