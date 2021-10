Angela Merkel reçoit une standing ovation des dirigeants de l’UE pour son dernier sommet européen

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont levés vendredi à la table du Conseil européen pour applaudir la chancelière allemande Angela Merkel, dont le sommet européen de ces jeudi et vendredi est fort probablement le dernier des 107 auxquels elle aura assisté en 16 années de pouvoir.

Le président du Conseil européen Charles Michel avait réservé un moment ce vendredi midi pour rendre hommage à la chancelière, qui sera fort probablement remplacée en décembre par le social-démocrate Olaf Scholz à la tête du gouvernement allemand, à la suite des élections du 26 septembre dernier.

«Vous êtes un monument. Des comparaisons nous viennent à l’esprit. Le Conseil européen sans Angela, c’est comme Rome sans le Vatican ou Paris sans la tour Eiffel, a affirmé M. Michel à l’adresse de la dirigeante démocrate-chrétienne. Votre sagesse nous manquera, surtout dans les moments complexes.»

Il a décrit la «sobriété et la simplicité» de la chancelière comme «une arme de séduction très puissante» et qualifié la dirigeante de «boussole et de phare dans notre projet européen».

Pour l’occasion, ainsi que pour le départ du Premier ministre suédois Stefan Löfven lui aussi mis à l’honneur, M. Michel a institué un cadeau commémoratif aux membres du Conseil qui le quittent, sous la forme d’une représentation artistique du bâtiment Europa, qui abrite les sommets européens à Bruxelles.

You have participed in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/7kAwSA3oke