Une date supplémentaire à Bruxelles pour Coldplay

Le groupe britannique de pop Coldplay donnera un concert supplémentaire au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 8 août 2022, en plus des deux autres, déjà sold-out, annoncés pour les 5 et 6 août, indique ce vendredi l’organisateur Live Nation.

La tournée «Music of the Spheres», durant laquelle le groupe présentera l’album éponyme, sorti le 15 octobre, débutera en mars. A Bruxelles, Coldplay sera accompagné d’H.E.R. les 5 et 6 août et de London Grammar le 8 août.

Les tickets pour la date supplémentaire sont d’ores et déjà disponibles sur ticketmaster.be.