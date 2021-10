10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Pas de CST sur les marchés de Noël, votre libraire vous dit «merci», des milliers d’exhumations à Charleroi, … Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 22 octobre.

1. Pas besoin de Covid Safe Ticket au marché de Noël de Louvain-la-Neuve

Le marché de Noël n’est pas considéré comme un événement de masse. Donc Louvain-la-Neige ne sera pas soumis au Covid Safe Ticket. Gros soulagement du côté de l’organisation.

2. Ce samedi, votre libraire vous dit «merci» partout en Wallonie et à Bruxelles

Les librairies de presse demeurent l’un des derniers bastions du commerce de proximité, lequel continue d’attirer la clientèle.

3. Remise en ordre des cimetières communaux de Charleroi: des milliers d’exhumations en vue

Interdiction du glyphosate pour l’entretien des espaces verts, dizaines de milliers d’exhumations en vue: l’échevin fait le point.

4. Amélie Nothomb sur son dernier livre: «Un roman pour ressusciter mon père»

Dans «Premier sang», Amélie Nothomb rend hommage à son papa. Une façon de faire son deuil. Un roman en «je», un pari osé.

5. Égouttage wallon: les nouveaux explorateurs

On n’est pas trop sûr de l’état des égouts wallons: 95% du réseau restent largement méconnu. Sur le terrain, on s’active néanmoins.

6. La marque J&Joy poursuit son ascension: elle ouvre une nouvelle boutique à Namur

J&Joy (Waremme) s’étend encore et ouvre une nouvelle boutique à Namur. Ce vendredi, elle sera officiellement inaugurée.

7. Soco, le roi des voitures d’occasion, à l’ex-garage Reiff à Verviers

Le leader belge des voitures d’occasion Soco.be s’installe à Verviers, dans l’ancien garage Reiff de la rue de Mangombroux.

8. L’actu musicale de la semaine: du belge avec Oscar and the Wolf, Angèle et BRNS

Le Belge Max Colombie explore les tréfonds de son âme pour offrir un album plus lumineux. Quoique, à bien l’écouter, la noirceur n’est jamais bien loin.

9. INTERVIEW | Hernan Losada heureux à DC United: «Désolé, Beerschot, mais je suis trop bien aux USA pour revenir»

Voilà dix mois qu’Hernan Losada a quitté notre championnat pour la MLS. À la veille du clash entre ses clubs mauves, il fait le bilan. «Je m’amuse comme un fou.»

10. INTERVIEW | Drazen Brncic, spectateur attentif de Seraing-Charleroi: «On pourrait plutôt penser à une affiche de Coupe de Belgique»

Vingt-cinq ans après le dernier duel entre deux de ses anciens clubs, Drazen Brncic ouvre la boîte à souvenirs.

