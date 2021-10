Les voitures hybrides plus populaires que les voitures diesel en Europe

Les voitures électriques et hybrides sont de plus en plus populaires en Europe au détriment des véhicules diesel et essence.

Les ventes de nouvelles voitures hybrides ont dépassé pour la première fois, au 3e trimestre, celles des voitures diesel, selon l’organisation des constructeurs européens ACEA.

Avec une part de 39,5% des ventes en Europe, les voitures essence restent les plus populaires, mais elles perdent du terrain tout comme les voitures diesel. Les voitures hybrides (sans prise) deviennent de plus en plus privilégiées avec une part de marché de 20,7%. Suivent les véhicules diesel avec une part de 17,6%.

Les voitures totalement électriques représentent une part de 9,8% et les plug-in hybrides 9,1%.

C’est en France et en Allemagne que l’on a vendu le plus de voitures électriques.