Le patron du GP d’Australie veut le maintenir à Melbourne

Le patron du Grand Prix d’Australie Andrew Westacott a déclaré ce vendredi qu’il entendait maintenir la course à Melbourne, alors que la presse évoque un déplacement à Sydney après l’expiration du contrat en 2025.

«J’ai confiance dans le fait qu’on va le maintenir à Melbourne, nous sommes très proches (des dirigeants) de la Formule 1 avec qui nous avons de très bonnes relations. La Formule 1 adore venir à Melbourne», a-t-il déclaré à l’AFP.

«Je ne pense pas que ça aille bien loin, mais je ne doute pas non plus du fait qu’on s’active ici», a-t-il ajouté, à propos d’un éventuel intérêt de Sydney pour récupérer le GP.

Depuis que Melbourne a obtenu le GP d’Australie en 1996 (au détriment d’Adelaide), le circuit Albert Park est la première étape du Championnat du monde, mais la course a été annulée les deux dernières années en raison de la pandémie.

Selon la chaîne Channel Seven, des «discussions au sommet» sont en cours pour étudier la possibilité d’organiser un GP à Sydney, dans les rues de la ville, comme à Monaco ou Singapour.

La capitale de la Nouvelle-Galles-du-Sud n’a pas de circuit homologué pour la F1.

Le nouveau dirigeant de l’Etat a dit sa volonté de le mettre «en pole position» pour y attirer de grands évènements.

Le GP d’Australie 2020 avait été annulé à la dernière minute, alors que les pilotes étaient déjà sur place, au début de la première vague mondiale de Covid-19.

L’édition 2021 avait, elle, été annulée en raison des restrictions sanitaires toujours très strictes en vigueur dans l’Etat australien de Victoria où se trouve Melbourne.

Le prochain GP prévu dans la métropole du sud doit avoir lieu le 10 avril, et être la troisième course du Championnat 2022 après Bahreïn et l’Arabie saoudite.

«En avril, ça fera trois ans entre deux courses, et (l’Etat de) Victoria doit respecter son contrat, a prévenu Andrew Westacott. Nous sommes résolus et déterminés à le faire.»

Ce n’est pas la première fois qu’un Grand Prix à Sydney est évoqué. En 2015, des dirigeants avaient évoqué une course dans les rues de la ville, qui passerait sur le fameux Harbour Bridge.