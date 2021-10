Une figure des milieux complotistes en garde à vue pour projets de coups d’Etat et d’attentats

Une figure des milieux complotistes en France, Rémy Daillet, a été placée en garde à vue mardi pour des projets de coups d’Etat et d’autres actions violentes, a-t-on appris ce jeudi de sources proches du dossier.

Soupçonné d’avoir organisé l’enlèvement au printemps d’une fillette - Mia, huit ans, plus tard retrouvée avec sa mère en Suisse - et inculpé à Nancy (nord-est) dans cette affaire, Rémy Daillet a été extrait de sa cellule mardi pour être placé en garde à vue, cette fois pour des «projets de coups d’État et d’autres actions violentes», dont un attentat contre une loge maçonnique de l’est de la France, a-t-on précisé de source proche du dossier.

Sa secrétaire, Ginette M., âgée de 67 ans, a également été interpellée mardi, dans l’Aude où elle réside, et placée en garde à vue, a-t-on ajouté de même source.

Tous deux étaient interrogés dans les locaux de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).

Rémy Daillet est soupçonné d’être «le cerveau» d’un groupe projetant des actions violentes, selon des sources proches du dossier.

Parmi les cibles des mis en cause figuraient entre autres des antennes 5G, des centres de vaccination, des journalistes et des personnalités, avaient détaillé deux sources proche de l’enquête.

Depuis le mois de mai, douze personnes appartenant à l’ultradroite ont été interpellées et inculpées pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

Parmi ces suspects, certains sont soupçonnés d’appartenir au groupuscule «Honneur et nation» qui projetait d’attaquer une loge maçonnique dans l’est de la France.

«L’opposant politique Rémy Daillet n’a strictement aucun lien ni avec le groupuscule ‘Honneur et nation’ ni avec les projets d’attentats que l’on prête à ses membres dont il n’a pas connaissance», a réagi dans un communiqué son avocat, Me Jean-Christophe Basson-Larbi. «Aucun élément objectif ne démontre son implication» dans les différents projets, selon l’avocat.