Caroline trébuche dans «N’oubliez pas les paroles»: «Il n’y a aucune place pour la déception»

Caroline, la deuxième plus grande gagnante de «N’oubliez pas les paroles», a été éliminée ce jeudi 21 octobre 2021. Après 56 victoires, elle repart avec 416.000 euros.

Mercredi, la Parisienne décrochait deux nouvelles victoires pour gravir la seconde marche du podium des plus grands gagnants du jeu animé par Nagui, juste derrière Margaux (59 victoires et la somme de 530.000 euros).

Ce jeudi soir, elle a malheureusement échoué face à sa challenger Aurélie, sur la chanson «Tomber» de Gérald de Palmas. «Une chanson qui porte bizarrement bien son nom», dira Nagui juste après l’élimination de la maestro. Mais c’est «sans regret», pour la championne, qui ne «pouvait pas rêver mieux comme parcours».

Le présentateur et la candidate se sont pris dans les bras avant qu’elle ne quitte le plateau, sous les applaudissements du public et du band.

Chez nos confrères de Télé-Loisirs, Caroline revient sur son élimination. «Il y a un mélange d’émotions. Ça ne fait jamais plaisir de perdre. Je le prends bien, car Aurélie a vraiment mérité sa victoire. Nagui a également évoqué mon parcours. C’est tellement énorme, qu’il n’y a aucune place pour la déception».

«(De Palmas) c’est un artiste que j’aime beaucoup, mais j’avais déjà eu beaucoup de ses tubes lors de mon parcours. On en arrive à un moment fatal où on se dit qu’on ne peut pas tout connaître. De fait, je n’ai pas accentué mes révisions sur lui, et je me suis concentrée sur des artistes qui n’étaient pas encore tombés. Je me suis trompée sur un mot dans sa chanson. Et c’est sans regret!», poursuit-elle.

La championne ne sait pas encore très bien ce qu’elle fera de ses gains, mais n’a qu’une hâte, c’est de chanter à nouveau. Elle en aura l’occasion lors des «Masters» qui débutent prochainement. «Ce n’est pas évident au niveau du boulot. Parce que ça s’enchaîne très vite, et qu’il me faut obtenir de nouveaux jours de congé. Mais je ne peux pas rater ça. […] J’ai hâte de revoir Nagui et les musiciens», conclut-elle.