Le trip londonien ne fait que confirmer les maux de Genk

Trop docile et à nouveau décevant, Genk a enchaîné une quatrième défaite consécutive.

Ce n’était pas exactement au London stadium qu’on attendait le plus Genk, mais réussir un coup sur la pelouse de West Ham n’aurait pas été une mauvaise idée, pour le Racing. Histoire d’enrayer la spirale des trois défaites consécutives, d’effacer la claque subie chez lui contre Zagreb lors de la deuxième journée (0-3) et de tirer complètement profit de la victoire surprise du Rapid Vienne sur les Croates, un peu plus tôt dans la soirée de jeudi, pour reprendre la deuxième place de ce groupe H.

Mais voilà, Genk a à nouveau déçu chez le favori anglais, ce jeudi, s’inclinant 3-0. Les buts encaissés sont rarement intelligents, mais dieu que le 1-0 tombé juste avant la pause était bête. Comment Dawson a-t-il pu battre et Cuesta et Onuachu si facilement de la tête, sur ce corner de Cresswell? Et comment Heynen et Vandevoordt sont-ils parvenus à se gêner de la sorte pour ne pas chasser un ballon qui était tout sauf inarrêtable? C’est sur une nouvelle phase arrêtée, une de plus, que l’équipe de Van den Brom encaissait le 2-0, juste avant l’heure de jeu, alors que c’était cette fois Diop qui se jouait d’Onuachu, pourtant le joueur le plus grand sur la pelouse.

Onuachu loupe le «date»

Au-delà de ces deux duels aériens perdus, l’attaquant nigérian n’a pas vraiment laissé sa carte de visite, lui qui rêve d’évoluer à Londres et en province anglaise. Trop imprécis dans le jeu de remise, Onuachu a aussi loupé deux occasions en or, à 0-0. D’abord sur un beau ballon arrivé sur un débordement d’Ito, que poussait tout de même au fond Bongonda… avant que le but ne soit annulé pour une position de hors-jeu (9 e). Puis sur une sortie loupée d’Aerola, qu’il ne punissait pas, puisque son coup de tête passait juste à côté (27 e).

Le Nigérian n’a pas été le seul à rater le «date» anglais, hier. Vandevoordt est promis à une belle carrière, mais il a manqué d’autorité sur le premier but et aurait dû repousser le tir de Bowen sur le troisième. Thorvstedt n’était pas à son affaire non plus, alors que Bongonda a eu du mal à se mettre en évidence, sur le côté gauche.

Plus globalement, Genk a eu du mal à exister offensivement. Un peu à cause de l’organisation de l’équipe de Moyes, mais aussi par un manque d’allant des visiteurs, souvent en panne de mouvements et, donc, de solutions pour le porteur du ballon. La défense, elle, vient d’encaisser onze buts en quatre matchs.

Et pourtant, David Moyes s’était permis de se priver de son meilleur buteur, le Jamaïcain Michail Antonio. Et pourtant, il y avait de la place, au moins avant la pause, pour tromper Aerola. Mais voilà, Genk avance à reculons en ce moment. Les matchs ne tournent pas pour une équipe qui n’est plus que l’ombre de celle qui marchait sur l’eau au printemps.

Malgré cela, il reste au Racing une carte à jouer dans cette Ligue Europa. Et, avant ça, une hémorragie à stopper contre Gand, dimanche.

Stéphane Lecaillon