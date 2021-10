Qualifications Mondial féminin 2023: les Red Flames surclassent le Kosovo et prennent la tête du classement du groupe F

Les Red Flames ont aisément dominé le Kosovo, jeudi soir à Louvain. L’équipe nationale féminine de football s’est imposée 7-0 dans sa 3e rencontre du groupe F des qualifications du Mondial 2023. Le score à la mi-temps était de 5-0.

Comme dans le même temps, la Pologne et la Norvège n’ont pu se départager (0-0), les Red Flames prennent la première place du groupe grâce à une meilleure différence de buts. Elles possèdent 7 points avant de se rendre mardi (19h00) en Norvège qui possède aussi 7 points. La Pologne est 3e (5 pts). L’Albanie, vainqueur 5-0 de l’Arménie, est 4e (4 pts), le Kosovo 5e (1 pt) et l’Arménie 6e et dernière (0 pt).

Les joueuses de Ives Serneels se sont d’emblée mises à l’abri. Une tête de Vanhaevermaet (2e) suivie d’une autre de Cayman (9e) et une percée de Wullaert (16e) avaient porté le score à 3-0 après un gros quart d’heure de jeu. La rencontre à sens unique, face à la 115e nation mondiale se solda par deux autres buts signé De Caigny (28e) et Vanhaevermaet (36e), sur des assists de Cayman (5-0). Nicky Evrard, titularisée dans le but, n’avait rien à faire, mais elle allait s’illustrer à la 42e sur un penalty concédé par Philtjens pour une faute de main. Elle repoussa joliment l’envoi de Shala quand l’arbitre décida de faire tirer à nouveau la faute. Shala plaça exactement le ballon au même endroit et Evrard se détendit de la même manière pour écarter le ballon.

Après la pause, la capitaine des Flames, Tessa Wullaert, qui fêtait sa 101e sélection, a ajouté deux autres buts (51e et 69e) pour porter son total en équipe nationale à 54 réalisations.

Serneels a ensuite fait tourner son effectif et le score n’a plus changé.

C’est donc le moral au zénith que les Flames vont pouvoir se rendre mardi à Oslo affronter la 12e nation mondiale dans le match-clé de ces qualifications en vue du Mondial qui réunira pour la première fois 32 équipes, du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.