La Vieille Boucle de Lustin a récolté 42 000€ pour la bonne cause

Depuis sa création en 2014, la course cycliste vintage a rassemblé près de 180 000€ au profit du fonds Émile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne.

De la belle mécanique d’antan, des costumes d’époque, des moustaches gominées, une touche de sportivité et une bonne dose de convivialité, voilà les ingrédients qui font toute la saveur de La Vieille Boucle Lustinoise. Depuis ses débuts 2014, cet événement, porté par de nombreux bénévoles, s’est fait une place de choix dans le paysage festif namurois. Plus que la course cycliste vintage comprenant motards, cameramans et caravane publicitaire, l’événement imaginé à l’origine par Lionel Chassigneux et Nicolas Mardyla, deux amis, comprend aujourd’hui un contre-la-montre, un rallye des ancêtres ou encore un rétro-camping. Le soutien à la lutte contre le cancer, lui, reste toujours le fondement de La Vieille Boucle Lustinoise.

Chaque année, l’événement caritatif permet de récolter des fonds au profit du Fonds Émile Salamon, et ainsi de rémunérer les bénévoles qui assurent le transport de patients qui doivent se rendre en consultation oncologique. Une partie de l’argent récolté vient également soutenir les activités de la Fondation Mont-Godinne et de l’espace bien-être l’Essentiel, un lieu d’accueil unique pour les personnes confrontées au cancer.

Soutien indéfectible de nombreux sponsors

À l’occasion de sa 8e édition, qui s’est tenue en septembre dernier, La Vieille Boucle a récolté pas moins de 42 000€. Un véritable record dans son histoire bien loin des 9 528€ engrangés lors de la toute première édition. Depuis sa création, ce sont près de 180 000€ qui ont été levés. Comme tient à la souligner Benjamin Vallée, en charge de la communication de la Vieille Boucle, la majeure partie de ces montants provient du soutien apporté par différents sponsors. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à maintenir leur dotation en 2020, durant le Covid, alors même que l’événement a été annulé. Un très beau geste, tout comme celui des nombreux participants qui avaient choisi de ne pas demander le remboursement de leur inscription.