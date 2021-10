Élisabeth, princesse moderne

Notre future reine fêtera ses 20 ans dans les prochains jours. La Une lui consacre une soirée entière pour mieux la connaître.

À l’occasion des 20 ans de la princesse Élisabeth, Patrick Weber propose une soirée spéciale entièrement consacrée à notre future reine avec la diffusion de deux documentaires inédits.

Le premier, Élisabeth: les 20 ans d’une future reine, va permettre aux téléspectateurs de mieux connaître la duchesse de Brabant. Qui est cette jeune femme, bien ancrée dans son époque et préparée depuis son plus jeune âge à son destin de reine? Quelles sont ses passions et pourquoi est-elle une princesse «tendance»? Cette jeune femme qui veut allier tradition et modernité attire l’attention des observateurs étrangers qui la comparent volontiers à Kate Middleton.

Une multitude d’intervenants, inédits pour certains, nous font découvrir cette princesse bien de son temps, au caractère affirmé.

Ses apparitions publiques notamment à l’occasion de ses 18 ans n’ont pas manqué d’impressionner les observateurs.

Le reportage nous emmène dans les lieux qui ont compté pour elle: sur l’île d’Yeu où elle aime passer ses vacances en famille, à l’École royale militaire où elle a parfait sa formation mais aussi à Oxford où elle étudie désormais.

Retour aux origines

En seconde partie de soirée, L’héritage d’une reine, les passions d’Élisabeth dresse le portrait de l’aïeule de la princesse qui demeure une des figures marquantes de l’histoire de notre monarchie.

La reine Élisabeth a eu à cœur d’initier, de soutenir financièrement et personnellement de grands chantiers qui ont fait la renommée de la Belgique au niveau mondial: la construction du palais des Beaux-Arts à Bruxelles par Victor Horta, le concours Eugène Ysaye, devenu ensuite le concours Reine Élisabeth. Elle soutient la construction de la chapelle musicale Reine Élisabeth.

Elle assiste en 1922 à l’ouverture du tombeau de Toutankhamon et soutient la création de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth. Elle est aussi à l’origine de la Fondation médicale Reine Élisabeth et du Fonds Reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (Foreami) au Congo.

La Une, 20.50