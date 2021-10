FOOTBALL P4G HAINAUT

Gilly perd trois points sur tapis vert, Baulet prend la tête

Deuxième décision sur tapis vert en deux jours: Goutroux récupère les 3 points suite à son partage contre Gilly. Les Gilliciens avaient en effet fait descendre trop de joueurs de P1 dans leur équipe B. Pour rappel, on ne peut faire descendre qu’un maximum de 3 joueurs qui figurent sur les feuilles de matches des 4 dernières rencontres du noyau A. Cette décision a un impact direct sur le classement actuel et le gain de la première tranche. Baulet est désormais en tête et a son sort entre les mains contre Nalinnes ce dimanche. Les Bauletois n’ont donc perdu que deux points depuis le début. Goutroux, Gilly et Marbaix en ont perdu trois. Et c’est donc via le tapis vert que Marbaisiens et Gilliciens se font coiffer sur le poteau.