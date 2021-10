Farid répond à votre question: quel temps fera-t-il du côté de Tollembeek? (vidéo)

«Pleuvra-t-il demain sur la commune de Tollembeek dans le Brabant flamand?» s’interroge Sabine de Fleurus. Farid répond et donne aussi ses tendances pour ces prochains jours sur le pays.

En matinée, la région profitera d’une météo très lumineuse avec du soleil mais au prix de températures très fraîches de 2 à 4°C. Les éclaircies seront toujours présentes le matin avant que les nuages n’arrivent par le nord du pays en mi-journée. L’après-midi, le vent se renforcera pour atteindre 40-45 km/h en rafales sous des maxima de 11 à 12°C. Le risque d’averses sera faible malgré tout avec quelques gouttes plutôt fin d’après-midi voire début de soirée. Mon conseil, travailler un maximum le matin et début d’après-midi, bon courage!

Et ailleurs sur le pays?

Ce vendredi, on retrouvera des conditions plus calmes avec le rapprochement des hautes pressions. Du soleil le matin et quelques brouillards surtout dans les vallées ardennaises. Au fil des heures, les nuages se feront plus nombreux à partir du nord du pays et avaleront tout le pays en fin d’après-midi. Quelques gouttes toucheront le nord puis le centre (Bruxelles, Brabants et nord de l’Ardenne) fin d’après-midi. Maximas frais de 8°Ça 12°C.

La tendance pour samedi va vers le retour des hautes pressions mais encore pas mal d’humidité près du sol. Beaucoup de nuages voire même une goutte de crachin puis de plus larges éclaircies surtout l’après-midi à partir de la frontière française et le sud. La grisaille pourrait persister plus longtemps au nord de Bruxelles et le relief ardennais. Maxima stables de 8 à 12°C.

Superbe journée ensoleillée qui se confirme dimanche sur tout le pays avec 12 à 14°C de maxima et un petit vent de sud (35 km/h)