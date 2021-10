Crash d’une Tesla au Texas: le conducteur était bien au volant, selon un rapport

Une personne était bien au volant lors de la collision mortelle d’une Tesla au Texas en avril, contrairement à ce qu’avait initialement annoncé la police locale, a indiqué jeudi dans un rapport préliminaire l’agence américaine de sécurité routière.

Un responsable de la police locale avait assuré juste après l’accident dans les médias locaux que, selon les premiers éléments de l’enquête, il n’y avait apparemment pas de conducteur lorsque le véhicule s’était écrasé contre un arbre à Spring, dans la banlieue de Houston, le 17 avril. La voiture avait pris feu peu après.

Cet épisode avait alors braqué les projecteurs sur les systèmes d’assistance à la conduite proposés par Tesla, de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux montrant à quel point il était aisé de conduire une Tesla munie de certaines options sans même avoir besoin de s’asseoir derrière le volant.

Les données récupérées sur la voiture «indiquent que les sièges du conducteur et du passager étaient occupés» et que «les ceintures étaient enclenchées» au moment de la collision, a indiqué le Bureau national des transports et de la sécurité des Etats-Unis (NTSB).

Les «déformations» observées sur le volant «sont dues à un impact», a aussi relevé l’agence.

Le rapport confirme par ailleurs que la voiture roulait vite, jusqu’à près de 108 km/h sur une voie de banlieue pavillonnaire dans les 5 secondes précédant le choc.

Dans un précédent rapport, le NTSB avait expliqué que les images de la caméra de sécurité d’une maison montraient le propriétaire s’installant sur le siège du conducteur de la voiture et le passager sur le siège du passager avant et que la voiture avait ensuite roulé environ 170 mètres avant de quitter la route dans un virage.

Le NTSB avait alors assuré que le logiciel d’aide à la conduite ne pouvait pas être enclenché au moment de la collision.

Tesla s’était rapidement défendu après l’accident, assurant qu’il était «probable» qu’une personne était bien au volant au moment de la collision et que son logiciel d’aide à la conduite n’était pas enclenché.

Contacté par l’AFP, le bureau du responsable de la police locale, qui mène sa propre enquête, n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le NTSB a souligné jeudi que l’enquête n’était pas terminée et que les éléments des rapports préliminaires ne devaient pas conduire à des conclusions sur les causes de l’accident.