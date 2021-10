Nouveau projet à l’Excel Mouscron: le Futuro vient sauver les pros (+le noyau)

Habituellement, on sauve un club pour préserver le centre de formation. Chez les Hurlus, c’est tout l’inverse. C’est le Futurosport, et sa stabilité, qui vient aider une équipe première à la dérive.

En trois ans, c’est déjà la quatrième fois qu’un «nouveau projet» était présenté à l’Excel Mouscron. Il y a eu celui de Pairoj Piemponstant en mai 2018. Deux ans plus tard, c’était autour de Gérard Lopez de le faire. Et il y a quatre mois à peine, Mbo Mpenza, nommé directeur du football, avant d’être remercié il y a peu, présentait également sa vision. «Ce manque de stabilité a failli entraîner la mort du club», n’hésite pas à dire Philippe Saint-Jean, le nouveau directeur technique du REM.

En un peu plus de 36 mois, on en a entendu de beaux discours, notamment sur le Futurosport. Mais cette fois, on a envie d’y croire plus qu’avant. Car pour une fois, on semble avoir mis les bonnes personnes aux bonnes places. Et s’il y a un endroit où on peut se réjouir de la stabilité ambiante, c’est bien le centre de formation hurlu. Du côté de la direction, on semble enfin l’avoir compris! «On m’a appelé comme pompier de service, poursuit PSJ. Je ne voulais pas le faire à la base. Mais j’ai accepté pour remercier les anciens (Jean-Pierre Detremmerie, Guy Depauw, Ghislain Coussement, une partie du comité au moment de l’Excelsior) pour le respect qu’ils m’ont octroyé. Et je ne débarque pas seul. Je viens avec toute la caserne». S’il a cité plusieurs noms, c’est toute une armada qui débarque depuis le centre de formation pour remonter l’équipe première: «Olivier Croes m’accompagne comme adjoint. Il prend en charge le suivi des U16 au noyau pro. Jean-Claude Massano devient T2, car il est capable de remettre les têtes à l’endroit. Mais c’est tout le Futuro qui épaulera notre T1, José Jeunechamps. Philippe Brutsaert, mon adjoint, apportera toute son organisation. Différents coachs ou proches vont effectuer les missions indispensables que représentent le coaching et l’analyse vidéo».

Mieux que personne, la nouvelle équipe mise en place connaît l’importance d’avoir un noyau pro au sein du monde professionnel. Et s’il se porte bien, c’est encore mieux. «À l’entre-saison, avec la descente, c’est une cinquantaine de joueurs qui nous ont quittés», regrette Philippe Saint-Jean.

Remonter le club au classement de D1B est donc une priorité. Mais elle ne sera pas la seule. « J’ai choisi José Jeunechamps car c’est un gros travailleur, avec une grosse expérience dans le football dans des clubs comme le Standard, Metz… Après, on sait qu’il n’a pas de baguette magique. Mais on croit en lui.

On l’a aussi rappelé car il s’agit d’un vrai formateur. Il va aider des jeunes comme Simba, Vroman et d’autres pour travailler comme des jeunes en formation. Dans des conditions idéales mais en étant bousculé par des hommes. On souhaite faire sortir nos gamins. Il y en a encore des bons qui arrivent, si cela peut rassurer l’actionnaire ».

Le nouveau T1 tenait aussi à rappeler qu’il a déjà vécu de telles situations. «Au Standard où on était à 0 point en PO2. J’avais fini avec 15 points et j’avais sorti Luyindama. Je l’ai fait aussi à Metz avec des jeunes, comme Mané, qui ont fait carrière derrière. C’est ce que je souhaite faire ici aussi ».