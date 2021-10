Grève SNCF: un TGV Atlantique sur trois annulé samedi et dimanche, un sur 10 vendredi

Un TGV Atlantique sur trois sera annulé samedi et dimanche, et un sur dix annulé vendredi, en raison d’un appel à la grève des conducteurs de ces trains lancé par trois syndicats, a annoncé jeudi la SNCF.

L’appel à la grève commun de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l’axe TGV Atlantique, a précisé la SNCF dans un communiqué. Cet appel court de vendredi midi à lundi midi.

Des négociations avec les syndicats sur les rémunérations et conditions de travail «ont été menées depuis plusieurs jours» et «n’ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade», a indiqué la direction.

«En conséquence, l’offre de transport sera réduite ce week-end sur les TGV Inoui et Ouigo de et vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie», a-t-elle détaillé.

Les voyageurs pourront «se faire rembourser ou échanger» leur billet «pour une autre date et ce sans frais», a ajouté la SNCF, qui invite ceux «qui le peuvent ou qui n’ont pas encore réservé à reporter leur voyage».