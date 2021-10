Angèle dévoile son nouveau clip «Bruxelles je t’aime» (vidéo)

Angèle dévoile ce jeudi son nouveau titre, premier extrait de son 2e album qui sortira le 10 décembre.

+ RELIRE |Angèle de retour avec un nouveau single

Angèle l’annonçait en ce début de semaine, elle ferait son grand retour ce jeudi avec le premier extrait de son prochain album très attendu. Trois ans après le succès de «Brol» et près de deux ans après son dernier single, Oui ou non, la chanteuse a donné rendez-vous à ses fans en direct sur YouTube à 17 heures pour découvrir le clip de son nouvel extrait.

Dans une rame de train imaginée pour un trajet Paris-Bruxelles, la chanteuse fredonne son amour pour la capitale belge avec un refrain entêtant, à coups de «Bruxelles je t’aime» et de «Tu m’avais manqué».

Dans ses paroles, Angèle fait allusion aux Diables rouges («On le sait, on n’a pas toujours gagné»), à certains quartiers de Bruxelles (Les Marolles, Flagey, Saint-Gilles et Laeken) et évoque aussi le conflit linguistique récurent: «Et si un jour elle se sépare, et qu’on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars, tout ça pour une histoire de langue», avant d’enchaîner: «J’ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Laat me het zeggen in vlaams. Dank uw Brussel voor mijn naam», faisant référence à son nom de famille, Van Laeken.

Comme Stromae faisait du Stromae la semaine dernière, Angèle fait du Angèle, et elle le fait plutôt bien. C’est sans véritable surprise, mais cela va ravir les fans qui étaient plus de 5 000 à visionner la vidéo en direct à 17h. Il ne reste plus qu’à attendre le successeur de Brol, le 10 décembre prochain.

Le public est conquis

Le rythme pop et enjoué, similaire à ce que la jeune belge a pu proposer auparavant, a convaincu les fans qui étaient présents en masse en ligne pour la diffusion du clip. Sur Twitter, les réactions affluent déjà et soulignent la qualité de ce nouveau clip très cinématographique.

Sur son compte Instagram, la Bruxelloise a affiché sa joie avec un extrait du clip vidéo. «BRUXELLES JE T’AIME est disponible!!!!!!! Après ce temps d’attente et de travail vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse. Merci tellement DANK U BRUSSEL», a publié la chanteuse.