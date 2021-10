Covid: seuls 40% des travailleurs de la santé sont vaccinés dans le monde

L’inégalité vaccinale contre le coronavirus entre travailleurs de la santé dans le monde reste très élevée. Seuls 40% sont vaccinés au total.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres entités ont appelé jeudi à Genève à mieux protéger le personnel face à la pandémie.

Les gouvernements doivent suivre ces recommandations, a dit à la presse le directeur général de l’institution Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon des estimations, plus de 115.000 travailleurs dans cette branche seraient décédés du coronavirus depuis l’arrivée de celui-ci jusqu’à mai dernier.

«Beaucoup auraient pu être sauvés», affirme la présidente du Conseil mondial des infirmiers et des infirmières (CII), relevant que les chiffres sont probablement plus élevés. De plus en plus de ces personnes sont aussi affectées par les effets de la prise en charge des nombreux patients. Selon des estimations, 10% vont quitter leur activité en raison de ces problèmes.

La déclaration appelle les responsables politiques à établir des dispositifs et à lancer des investissements pour mieux les protéger. Elle veut une meilleure égalité vaccinale pour ces personnes. Selon des données de septembre sur plus de 100 pays, environ 40% de ces travailleurs ont été immunisés. Mais moins de 10% en Afrique et dans le Pacifique occidental, contre plus de quatre sur cinq dans les pays riches.

Selon un cabinet britannique, 100 millions de doses de vaccins pourraient bientôt ne plus être utilisables. Au total, 500 millions ne sont pas exploitées et pourraient être acheminées dans les pays du sud, affirme l’ambassadeur de l’OMS pour le financement de la santé mondiale, l’ex-Premier ministre britannique Gordon Brown.

Après des problèmes, l’évaluation de l’homologation du vaccin russe Spoutnik a repris jeudi, a dit une responsable de l’organisation. Des étapes auront lieu dans les prochaines semaines, selon elle.