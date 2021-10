Suspicion de fraude dans le milieu du football: la décision sur l’annulation du jugement de la CBAS ne tombera pas vendredi

Le tribunal de première instance de Bruxelles ne se prononcera finalement pas vendredi sur la demande en annulation introduite par six parties contre le jugement de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) dans le dossier du match truqué entre le FC Malines et Waasland-Beveren en mars 2018.

Il devrait le faire dans plusieurs semaines, a-t-il annoncé jeudi. Les plaignants veulent faire annuler cette décision, estimant les procédures bâclées et les droits de la défense non respectés.

Les agents de joueurs Walter Mortelmans et Dejan Veljkovic ainsi que les anciens administrateurs de Malines, Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans et Johan Timmermans ont chacun déposé un recours individuel en annulation contre le jugement de la CBAS. Stefaan Vanroy avait écopé d’une suspension de sept ans, et les trois autres administrateurs - toujours actifs pour leur part - d’une suspension de 10 ans. Du côté des agents, Dejan Veljkovic et Walter Mortelmans avaient hérité de suspensions respectivement de dix et un an.

En principe, une décision arbitrale ne peut faire l’objet d’un appel. Mais certains cas font exception à la règle, notamment si le jugement est contraire à l’ordre public, en raison par exemple d’une violation des droits de la défense, ou si les attendus du verdict ont été insuffisamment énoncés.

Récemment, les plaignants ont avancé une série d’arguments pour affirmer que leurs droits n’avaient pas été respectés et que la décision de la CBAS n’avait pas été correctement motivée. L’un des agents, Mortelmans, a également plaidé qu’il n’aurait pas dû être jugé par la CBAS puisqu’il n’était pas lié à l’URBSFA. L’union belge se range elle du côté de la décision de la CBAS.