Lancement d’un chantier de réhabilitation sur 5 kilomètres à Liège

Un chantier visant à réhabiliter la N3 (rue d’Amercoeur, rue de Robermont, rue de Herve), entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux, débutera le lundi 25 octobre.

Plusieurs phases de travaux sont prévues, a indiqué jeudi la Sofico, gestionnaire des autoroutes et principales nationales de Wallonie.

Il s’agit de remplacer les revêtements sur cet axe (sur 5 km), de sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonnes et de renouveler les marquages existants afin de mieux intégrer les modes doux ainsi que les bus. Ce chantier sera réalisé en plusieurs phases.

La première phase se déroulera du 25 octobre au 23 novembre (sous réserve des conditions météorologiques). Elle portera sur la partie rue d’Amercoeur, depuis le pont d’Amercoeur (non compris) jusqu’au carrefour formé avec la rue des Prébendiers (non compris). Dans un premier temps, jusqu’au 8 novembre, une seule voie de circulation sera maintenue côté rue Frédéric Nyst. La partie côté rue Saint-Remacle sera donc en chantier et la circulation s’effectuera uniquement vers Outremeuse. D’autres mesures seront instaurées.

Dans un second temps, du 9 novembre au 23 novembre, la zone de travaux sera basculée du côté de la rue Frédéric Nyst. La Sofico précise que les conditions de circulation seront communiquées ultérieurement, de même que les informations relatives aux phases suivantes.

Ce chantier représente un budget de près de 1,6 million d’euros HTVA.