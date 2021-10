Edward Still avant Seraing-Charleroi: "Ce serait une faute professionnelle de les sous-estimer"

Le Sporting se déplace à Seraing ce vendredi (20h45) et espère enchaîner.

Charleroi parviendra-t-il à enchaîner deux victoires pour la deuxième fois de la saison? C’est évidemment tout l’espoir de son entraîneur Edward Still. «J’estime qu’on a fait un grand pas en avant grâce à notre victoire contre Genk. On a connu moins d’hésitations à la récupération et je sens que le groupe prend conscience de ce dont on a besoin pour gagner les matchs. Ce gain de maturité, je l’ai retrouvé contre Genk», a-t-il expliqué ce jeudi en conférence de presse.

Le déplacement sur le terrain étroit du Pairay est tout sauf évident. Un piège? «Non», assure Edward Still. «Ce serait une faute professionnelle de sous-estimer Seraing.»

Les Métallos sont costauds offensivement mais relativement prenables défensivement, on l’a vu le week-end passé à l’Union SG. Un déséquilibre compliqué à déjouer? Still répond: «On se prépare dans l’optique de les affronter à leur meilleur niveau. On sait qu’ils possèdent des joueurs capables d’être décisifs à tous moments. Et derrière, ils connaissent parfois des moments d’absence mais ne sont pas mauvais, hein! A nous de trouver les bonnes zones pour les perturber.»Fall et Ozornwafor indisponibles, Wasinski repris

Au niveau de la sélection, au-delà des deux blessés de longue date que sont Willems et Nkuba, Fall (raison privée), Ozornwafor (malade) et Descotte (nez) sont indisponibles. Benchaib ne figure étonnamment pas dans la sélection.

Diminué ces dernières semaines au niveau de la cuisse, Wasinski effectue quant à lui son retour dans le groupe.

La sélection: Koffi, Desprez, Chiachig; Van Cleemput, Knezevic, Andreou, Wasinski, Bessilé, Gillet, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Tchatchoua, Kayembe, Zedadka, Gholizadeh, Bedia, Nicholson, Ferraro, Zaroury.

Absents: Willems, Nkuba, Descotte (blessés), Fall (raison privée), Ozornwafor (malade), Boukamir, Lokembo, Benchaib (choix).L’arbitre sera M. De Cremer.