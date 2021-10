Karim et Terry pêchent un silure de 2m39 à Liège

Ce dimanche, Karim et Terry ont pêché un énorme silure en Meuse.

Ce dimanche, Karim et Terry, deux Liégeois, ont pêché un énorme silure dans la Meuse entre le pont de Fragnée et le parc de la Boverie à Liège. Il leur aura fallu près de 45 minutes pour sortir la bête qui mesure quelque 2 mètres 39. Ce qui en ferait le plus gros silure jamais attrapé en Belgique.

«On ferre ce poisson et il commence à tirer. Il avait une telle puissance qu’il a trimballé le bateau sur 300 mètres», ont raconté ces deux passionnés à RTL. «Nous avons dû nous y mettre à deux pour le remonter, c’était très physique, avec du fun et de l’adrénaline».

Le record du monde actuel est détenu par Roland Ebner qui a pêché en mars 2021 un silure de 2m80 dans la rivière Pô en Italie.