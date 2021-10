Les cartes Pokémon, meilleur placement que le Bitcoin?

Une véritable ruée vers l’or se produit sur les cartes Pokémon.

Oubliez le bitcoin, il faut désormais investir dans les cartes Pokémon... C’est en tout cas ce que pensent certains collectionneurs qui n’hésitent pas à investir en masse dans la franchise initalement dédiée aux enfants.

A l’été 2021, une carte Pokémon était vendue aux enchères près de 12.000 euros, un record pour ce type d’enchères en France. Mais la flambée des prix ne s’arrête pas là: comptez facilement 300 euros pour une carte Dracaufeu parfaite de la série 2019. Pour un original d’il y a 25 ans en parfait état, accrochez-vous. Il vous faudra débourser jusqu’à un demi-million d’euros pour vous offrir cette carte très prisée. Le 22 février dernier aux États-Unis, pareille carte avait trouvé acquéreur à 400.000 euros.

Pokémon business

Comment expliquer un tel succès? Pokémon fête ses 25 ans et vit un «boom» de popularité. Loin de l’ambiance des cours de récréation où l’on s’échange des cartes, un marché s’est développé autour du phénomène: vente en ligne, aux enchères, les collectionneurs sont devenus (pour certains) des traders, qui n’hésitent pas à investir beaucoup d’argent dans des boîtes de cartes. «Aujourd’hui, beaucoup de monde joue là-dessus. C’est un peu comme la crypto-monnaie! On spécule sur des cartes Pokémon», expliquait un spécialiste économique à un quotidien suisse pour tenter d’expliquer cet engouement.

+ LIRE AUSSI | Pokémon fête ses 25 ans!

En Belgique aussi, la Pokémania frappe les magasins, dévalisés par des collectionneurs en quête de LA carte qui leur fera gagner beaucoup d’argent. «Les gens achètent des boîtes entières en une fois. Les nouvelles livraisons sont épuisées presque immédiatement», expliquent les vendeurs. On constate aussi l’augmentation des vols pour ce genre d’objets. Ces boîtes de cartes tant convoitées sont désormais placées derrière le comptoir dans de nombreux magasins.

Valeur plus sûre que le Bitcoin?

«Les gens investissent dans les cartes Pokémon, et pour le moment, c’est peut-être un meilleur investissement que le bitcoin», confirme Alexander Mercken, de la boutique en ligne Collecthors, basée à Hasselt au journal Het Belang van Limburg. «Vous avez la certitude que le prix va augmenter. Surtout si vous conservez les colis non ouverts pendant quelques années. Plus le nombre de personnes qui ouvrent des paquets est élevé, plus votre investissement prend de la valeur».

Le confinement et la crise ont dopé le marché, créant une hausse de l’achat de cartes Pokémon en ligne. Et cela alors que la production de cartes a baissé (en raison des circonstances économiques), rendant le produit encore plus difficile à trouver. Et qui dit rare, dit cher, quand on sait la demande explose.

L’engouement est même devenu international. En partie, grâce à une médiatisation très large par des influenceurs sur les médias sociaux qui déballent des cartes en vidéo. Des stars comme Justin Bieber et Steve Aoki s’y sont mis aussi, au même titre que d’autres noms connus comme Kev Adams ou BigFlo.

En raison du 25e anniversaire, une boîte a été publiée au prix de détail de 149,99 euros. Normalement, les prix des cartes Pokémon mettent un petit temps pour monter, mais cette boîte vaut déjà le double.