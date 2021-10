L’appel de détresse du Clos de l’Olivier, à Jurbise, a été entendu: le subside de la Région wallonne devrait lui être versé

La ministre Tellier a confirmé d’importants retards dans le paiement de ces subsides, pourtant indispensables au soutien des centres de revalidation.

Début octobre, le Clos de l’Olivier, centre de revalidation pour les espèces sauvages situé à Jurbise, lançait, la mort dans l’âme, un appel aux dons pour pouvoir poursuivre ses activités. Jamais le centre n’avait accueilli autant d’animaux, qui nécessitent évidemment d’importants moyens financiers. Au-delà de ce nombre record, le centre devait faire face au manquement de la Région wallonne, auprès de qui il est agréé, car le subside tant attendu n’a jamais été perçu.

Menace de fermeture, le centre s’était résolu à appeler la population à la rescousse. La problématique s’est finalement invitée à la table de la commission de l’environnement et du bien-être animal du parlement de Wallonie à la faveur d’une question conjointe de Jacqueline Galant (MR) et d’André Antoine (cdH). La ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier (Écolo) a ainsi confirmé un dysfonctionnement au sein de l’administration.

«Je comprends et je partage la détresse des CREAVES qui font face à des délais de paiement beaucoup trop long au regard de leur implication bénévole remarquable», a souligné la ministre. « Plusieurs centres sont concernés, dont le Clos de l’Olivier. J’ai été informée de la situation à la fin de l’été, lorsque mon administration m’a fait part d’un manque de disponibilité budgétaire qui n’avait pas été anticipé.»

Conséquence, les subsides fortement attendus par les centres n’ont pas été payés. « J’ai immédiatement sollicité une réallocation budgétaire pour permettre le paiement de l’ensemble des déclarations de créances en attente. Cette réallocation a été rendue effective le 6 octobre dernier. J’ai également insisté pour que les deux derniers engagements budgétaires et les paiements associés soient effectués en urgence. Les montants concernés devraient donc être versés dans les tout prochains jours.»

Ce qui devrait offrir une véritable bouffée d’oxygène aux centres de revalidation, qui tiraient sur la corde pour éviter la fermeture des infrastructures. « Afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise, il est prévu de renforcer le personnel de l’administration qui remplit cette tâche et j’ai insisté pour améliorer le processus de suivi budgétaire des subventions concernées. Je considère que le régime de soutien aux CREAVES, encadré par un arrêté du gouvernement wallon de 1997, n’est plus adapté et est insuffisant au regard des missions réalisées par ceux-ci.»

La ministre entend dès lors proposer au gouvernement sa révision, toujours dans l’espoir que les moyens alloués aux centres soient renforcés. Des mesures ont dès lors été prises et la ministre annonce des pistes d’amélioration pour que les missions assurées par le Clos de l’Olivier et d’autres soient mieux soutenues. Reste donc à espérer que dans les faits, les promesses se transforment en actes concrets.