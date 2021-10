Liège: Il tire sur deux hommes!

Un groupe de jeunes s’est rendu dans le quartier Sainte-Marguerite après une première altercation

Jason, 27 ans, Dimitri, 24 ans, Ali, 23 ans, Ardit, 25 ans et Benjamin, 23 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de leur implication dans deux tentatives d’assassinats commises dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020 dans le quartier Sainte-Marguerite à Liège. Ce jour-là, Jason s’est rendu devant la bar à chicha “Juici Chicha Lounge” et a tiré des coups de feu. Il a d’abord tiré sur un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années qui venait de sortir du bar.

La victime a été touchée au bras et à l’omoplate. Les balles ont traversé l’homme de part en part. La victime a réussi à rentrer dans le bar et c’est le patron de l’établissement qui est sorti pour tenter de raisonner Jason, mais ce dernier lui a également tiré dessus! Le patron a été touché à l’abdomen. À la suite de ces faits, ces jours étaient en danger. Les suspects ont ensuite pris la fuite avant d’être identifiés. “J’avais bu de l’alcool, fumé du cannabis et pris de la cocaïne”, a indiqué Jason. Selon l’intéressé, alors qu’il se trouvait avec Dimitri et Benjamin, ils se seraient moqués de personnes qui se trouvaient dans la rue. “J’ai baissé la fenêtre pour dire que c’était pour rire. Je suis sorti de ma voiture et les personnes sont devenues plus agressives. Elles ont lancé des pavés dans ma voiture.Les vitres se sont brisées.” Les trois jeunes sont partis et ont appelé du renfort.

Jason est retourné sur place avec quatre copains. Il avait également pris soin d’emporter une arme à feu et des munitions… Il avait également changé ses vêtements et mis une cagoule pour se dissimuler le visage. “Mes amis ont essayé de me calmer, mais j’étais très énervé. Je pleurais. J’étais dans une sortie de paranoïa. Benjamin est remonté chez moi prendre du cannabis et il a pris l’arme à feu.” Un élément que ce dernier dément. “Le premier coup de feu est parti tout seul. “ Certaines victimes ont été frappées et d’autres ont reçu des balles dans le corps. “Je voulais que l’on ne me reconnaisse pas. Je leur ai demandé de ne pas me suivre. Il y a eu des coups. J’ai juste tiré pour faire peur et casser des choses. J’étais dans une espèce de paranoïa. Je ne savais plus ce que je devais faire. J’ai senti comme une espèce de pression parce qu’il y avait du monde. Je voulais faire partir les personnes.”

Des témoins ont expliqué que le suspect semblait continuer à tirer sur l’homme qui semblait prendre la fuite. Le patron de l’établissement est ensuite sorti. “Il est venu vers moi pour m’arrêter. Il a fait preuve d’un très grand courage. J’ai tiré vers le bas car j’ai eu peur. J’ai visé le sol.” En réalité, la victime a été touchée à l’abdomen. Elle a été grièvement blessée. Un témoin a expliqué que Jason avait crié qu’il n’allait pas se “laisser em… Par des arabes” ou encore qu’il n’aimait pas “les arabes” et qu’il allait en tuer. Les occupants de la voiture auraient également demandé aux personnes présentes leur nationalité avant d’entamer la bagarre. Benjamin, qui est d’origine congolaise, a ensuite été entendu. Jason l’accuse de lui avoir descendu l’arme. “ Je ne lui ai jamais descendu son arme”, s’est énervé Benjamin. “ Il m’a insulté. Il m’a déjà dit ferme ta gueule sale noir.” Une autre audience est prévue le 24 novembre pour entendre les plaidoiries des parties civiles et le réquisitoire. Une dernière audience a été prévue le 15 décembre pour entendre les plaidoiries de la défense.