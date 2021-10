NBA: Phoenix chute d’entrée, New York et Boston assurent déjà le spectacle

Finaliste contre Milwaukee la saison dernière, Phoenix a débuté sa saison 2021-2022 de NBA, la ligue nord-américaine de basket-ball, par une défaite 98-110 contre Denver mercredi soir.

Éliminés par les Suns en demi-finale des play-off la saison dernière, les Nuggets ont pris leur revanche sur Phoenix, dans le sillage du MVP du dernier exercice Nikola Jokic. Le Serbe a inscrit 27 points et a ajouté 13 rebonds. Will Barton a lui joué les lieutenants de son pivot avec 20 points. Du côté des Suns, Chris Paul a assuré un double-double (15 points, 10 assists) tandis que Devin Booker doit encore régler la mire (12 points à 3/15).

Autre candidat au titre à l’Ouest, Utah n’a pas manqué son entrée en matière avec une large victoire 107-86 face à Oklahoma City avec un double-double de Rudy Gibert (16 points, 21 rebonds) et 22 points de Bojan Bogdanovic. Portland, outsider à l’Ouest a, de son côté, lancé sa saison par une défaite 121-124 face à Sacramento.

À l’Est, New York et Boston ont déjà offert un des plus beaux matches de la saison avec un succès des Knicks après deux prolongations. Les New-Yorkais ont pu compter sur un Julius Randle au four et au moulin (35 points, 9 assists, 8 rebonds) et un Evan Fournier précis derrière l’arc avec 32 points (6/13 à trois points). Côté Celtics, les 46 points de Jaylen Brown n’auront pas suffi à faire pencher la balance.

À Philadelphie, la saga Ben Simmons ne semble pas avoir eu d’impact négatif sur le début de saison. Sans leur meneur australien, suspendu pour vouloir forcer son transfert, les Sixers l’ont emporté 97-117 à la Nouvelle-Orélans avec 22 points et 6 rebonds de Joel Embiid.

Dans les autres rencontres de la soirée, Charlotte a remonté un écart de 24 points pour battre Indiana (123-122), Chicago s’est imposé 88-94 à Detroit et Washington a fait de même à Toronto (83-98). Memphis a lui pris la mesure de Cleveland (132-121), Minnesota a écarté Houston (124-106) et San Antonio n’a fait qu’une bouchée d’Orlando (123-97).