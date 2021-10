Intempéries: une vingtaine d’interventions en Wallonie picarde, un arbre est tombé sur une voiture

Des vents tempétueux ont frappé le Hainaut occidental la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers sont sortis à une vingtaine de reprises. On ne déplore aucun blessé. Les interventions étaient toujours en cours vers 07h00.

Des vents violents ont frappé la Wallonie picarde cette nuit, essentiellement dans les régions d’Ath, Lessines, Frasnes, Bernissart et Péruwelz. Le Tournaisis a été concerné dans une moindre mesure tandis que la région de Mouscron a été épargnée.

Avec des pointes à 87km/h, c’est la région d’Ath qui a le plus souffert. Les interventions des pompiers de Wapi ont débuté vers 01h30 du matin et se poursuivent. Les pompiers sont principalement intervenus pour des opérations de tronçonnage d’arbres et de feuillus qui entravaient la voie publique ainsi que pour des câbles et fils électriques tombés au sol.

Une voiture a également été détruite à la suite de la chute d’un arbre. Il n’y a pas eu de blessé.