Dinant: Le PS quitte la majorité

Le PS Dinantais s’est rassemblé mercredi soir, au sujet de son avenir dans la majorité communale. Au terme de la réunion, les deux élus socialistes, l’échevin Laurent Belot et la conseillère Audrey Bernard, ont annoncé quitter la majorité.

«La décision a été prise à l’unanimité des militants», ont-ils précisé dans un communiqué diffusé en fin de soirée.

«Il faut malheureusement faire le constat que cette majorité, déjà fissurée par plusieurs événements récemment, se retrouve en pleine implosion du fait des attitudes et paroles de celui-là même qui devrait pourtant en assurer la cohésion et l’entente, comme s’employait à le faire son prédécesseur, Axel Tixhon. Dès l’annonce de son futur maïorat, M. Bodlet assurait savoir qu’il allait devoir ‘‘s’arrondir’’, pour reprendre ses propres termes. S’il faut lui reconnaître certains efforts dans les tout premiers jours, force est malheureusement de constater que le couvercle n’a pas tenu plus de trois semaines sur la casserole.»

Le PS évoque notamment le départ de la directrice générale, Valérie Defèche, vendredi dernier: «S’il est utilisé pour épaissir le brouillard autour des vrais problèmes, l’épisode de la démission de la nouvelle directrice générale n’est malheureusement «qu’» un symptôme du climat actuel fait de propos brutaux, d’intrigues de cour, de division, d’informations sciemment retenues et de prises de position au nom de l’équipe sans la moindre validation par celle-ci. Loin, donc, du climat apaisé bien nécessaire tant à la majorité politique qu’à l’administration communale.»

Avec le départ des deux élus socialistes, la désormais bipartite ID!-Dinant compte certes toujours une majorité théorique de 12 sièges sur 23. Mais avec les positions exprimées récemment par les conseillers Marie-Christine Vermer et Alex Miskirtchian, qui n’avaient pas voté l’avenant au pacte de majorité, le collège et son bourgmestre Thierry Bodlet risquent fort de ne plus pouvoir gouverner la Ville.