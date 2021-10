Eurocoupe féminine: Castors Braine enchaîne une deuxième victoire en deux matchs

Le Castors Braine s’est imposé mercredi soir à domicile (61-59) face aux Allemandes de Keltern pour le compte de la 2e journée en Eurocoupe féminine.

Namur et Liège se sont quant à elles inclinées respectivement face aux Espagnoles de Valence (95-45) et de l’Estudiantes (55-66).

Les Brainoises ont dû attendre les dernières secondes de cette rencontre serrée de bout en bout pour faire la différence. Pendant 40 minutes, les deux équipes ont fait jeu égal (32-30 à la pause). Dans un final à suspense, Aislinn Konig marquait un tir à trois points à quelques secondes de la fin du match pour offrir la victoire aux Brainoises (61-59), la deuxième en autant de rencontres. De quoi prendre la tête du groupe K.

Dans le groupe I, Namur a subi la loi des Espagnoles de Valence (95-45) et encaissé un deuxième revers consécutif après celui face à Ensino (48-57). Dans le groupe J, Liège s’est incliné pour la deuxième fois de la saison face aux Espagnoles de l’Estudiantes (55-66) après avoir craqué dans le dernier acte, perdu (8-21).

En ce qui concerne les Belgian Cats engagées en Eurocoupe ce mercredi soir, Kyara Linskens (10 points, 6 rebonds et 2 passes), s’est imposée avec les Russes de Nadezhda (77-45) contre les Polonaises d’Artego. Lore Devos (10 points, 6 rebonds et 1 passe) a été corrigée avec les Suissesses de Fribourg par les Françaises de Bourges (102-49). Enfin, Julie Allemand (5 points, 2 rebonds et 3 passes), l’a facilement emporté avec l’ASVEL Lyon face aux Slovaques de Ruzomberok (81-50).

Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs 3e de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l’Eurocoupe féminine.